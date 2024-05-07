Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП Рафах на границе с Египтом

Израиль взял под контроль палестинскую часть контрольно-пропускного пункта (КПП) Рафах, который находится примерно в 3,5 километра от границы с Египтом. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ установил контроль над палестинской стороной КПП Рафах в ночь на вторник», — пишет издание.

Согласно заявлению армии, более 150 объектов ХАМАС были уничтожены, в результате чего Израиль получил полный контроль над палестинской стороной перехода, который находится в 3,5 километра от Египта.

Ранее сообщалось, что танки и войска ЦАХАЛ вошли в Рафах на юге сектора Газа после объявления израильской стороны о продолжении наступления.

6 мая высокопоставленный источник в израильском правительстве рассказал, что сделка по прекращению огня в секторе Газа, на которую согласилось палестинское движение ХАМАС, не обсуждалась с еврейским государством. Он также обвинил движение в попытке выставить Израиль стороной, которая срывает договоренности.