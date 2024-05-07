Кадыров высказался о мешающих России «шакалах»

Глава Чечни Кадыров призвал приручить мешающих России «шакалов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал приручить «шакалов», мешающих России. Видео с высказыванием политика после инаугурации президента России Владимира Путина опубликовал Telegram-канал Shot.

«Надо приучить этих шакалов к нормальной жизни. Тогда только они оставят нас нормально жить», — сказал Кадыров. Кого он имеет в виду под шакалами, не уточняется.

Помимо этого, Кадыров призвал «в этот месяц» взять под контроль Одессу и Харьков, а также заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать документы о капитуляции. Он также пообещал «хорошие и приятные» изменения после 9 мая, но не раскрыл, какие именно.

7 мая Кадыров приехал на инаугурацию переизбранного президента России Владимира Путина. Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что глава Чечни серьезно болен и ему начали искать замену. После этого политик записал видео из тренажерного зала, где он делает различные упражнения.