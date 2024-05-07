Стало известно о крупных колл-центрах для вербовки на Украине

Полковник ДНР Пинчук: на Украине расположены 8 крупных колл-центров для вербовки

На Украине расположены восемь крупных колл-центров, с помощью которых ведется вербовка людей и готовятся диверсионные атаки на территории России. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на исполнительного директора «Союза добровольцев Донбасса», экс-министра государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковника запаса Андрея Пинчука.

По его словам, подобные центры разбросаны по всем регионам — от Киева до Сум и Днепропетровска. «В них сидят профессиональные психологи с методичками, направленными на вербовку в телефонном режиме, занимающиеся холодными или целевыми обзвонами», — объяснил он.

По словам Пинчука, сейчас вербовщики работают «на максимуме». По его данным, цель Киева — взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), удары по электроподстанциям, нанесение ущерба, дестабилизация общественной жизни.

«Этим телефонные террористы занимаются, когда под видом различных служб провоцируют людей поджигать военкоматы, избирательные участки и так далее», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что посольство Украины в Таджикистане вербует наемников для участия в боевых действиях против России.