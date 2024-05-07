Лукашенко заявил о накаляющейся военной обстановке у границ Белоруссии

Лукашенко: военная обстановка у южных и западных границ Белоруссии накаляется

Военная обставновка на южных и западных границах Белорусси накаляется. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. Все это уже у западных и южных границ нашей Беларуси», — сказал белорусский лидер.

Он также добавил, что некоторые политики из других стран начали говорить о войне и ядерных ударах.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что отработка ядерных ударов в Белоруссии носит оборонительный характер.

До этого в Белоруссии рассказали о наращивании военного потенциала на пограничном пространстве в Польше и Прибалтике.