Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 7 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о накаляющейся военной обстановке у границ Белоруссии

Лукашенко: военная обстановка у южных и западных границ Белоруссии накаляется
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Военная обставновка на южных и западных границах Белорусси накаляется. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. Все это уже у западных и южных границ нашей Беларуси», — сказал белорусский лидер.

Он также добавил, что некоторые политики из других стран начали говорить о войне и ядерных ударах.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что отработка ядерных ударов в Белоруссии носит оборонительный характер.

До этого в Белоруссии рассказали о наращивании военного потенциала на пограничном пространстве в Польше и Прибалтике.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      Наркозависимый перепутал незнакомца с обидчиком и напал на него с ножом

      На компьютерах Apple обнаружили опасный вирус

      Россияне массово устремились в одну популярную пляжную страну в мае

      Глава Федерации борьбы России отреагировал на избиение ребенка тренером

      Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным ядерные учения

      ООН обвинила Израиль в нарушении всех норм международного права при эвакуации

      Путин подписал указ о целях развития России

      Песков порассуждал о вмешательстве других стран в избирательные процессы России

      Лукашенко заявил о приближении мира к ядерной войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше