На Западе заявили о неспособности Украины отражать удары России

Полковник Райснер: из-за ослабленной ПВО Украина не сможет отражать удары России

Из-за ослабленной противовоздушной обороны (ПВО) Украина не сможет отражать удары России и защищать небо. Об этом заявил полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью N-TV.

«ПВО [у Украины] отсутствует, поэтому Россия практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию», — заявил полковник.

Райснер отметил, что неспособность Украины отражать атаки вызвана тем, что западные государства не отправляют ей необходимое количество боеприпасов, а существующие поставки осуществляются не вовремя.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек потерю Украиной Харькова из-за полного уничтожения ПВО страны.