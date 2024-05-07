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12:59, 7 мая 2024Мир

На Западе заявили о неспособности Украины отражать удары России

Полковник Райснер: из-за ослабленной ПВО Украина не сможет отражать удары России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Из-за ослабленной противовоздушной обороны (ПВО) Украина не сможет отражать удары России и защищать небо. Об этом заявил полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью N-TV.

«ПВО [у Украины] отсутствует, поэтому Россия практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию», — заявил полковник.

Райснер отметил, что неспособность Украины отражать атаки вызвана тем, что западные государства не отправляют ей необходимое количество боеприпасов, а существующие поставки осуществляются не вовремя.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек потерю Украиной Харькова из-за полного уничтожения ПВО страны.

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      Елизавета Мытарева
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