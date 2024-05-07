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16:44, 7 мая 2024Россия

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«7 мая около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отчитались в министерстве.

Иных подробностей в оборонном ведомстве не предоставили.

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Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Попытки нанести удары по региону продолжались весь день. Утром дроны-камикадзе атаковали движущиеся «ГАЗели», перевозившие сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, а также легковой автомобиль.

По последним данным, пострадали 42 человека, среди которых есть дети. Еще семерых спасти не удалось.

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