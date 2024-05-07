Названа прибыль от российских активов в Euroclear

Echo: российские активы в Euroclear принесли 1,6 млрд евро с начала 2024 года

Российские активы в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро с начала текущего года. Об этом пишет бельгийское издание Echo.

Управлением российскими активами занимаются порядка 100 сотрудников депозитария. Новая глава Euroclear Валери Урбен поведала, что такому большому количеству людей приходится все время «реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры».

Кроме того, Урбен считает, что изъятие заблокированных в Европе российских активов может стать ящиком Пандоры. По ее словам, такое решение очень негативно скажется на финансовых рынках в целом.

7 мая сообщалось, что некоторые страны Европейского союза решили отказаться от использования прибыли от замороженных активов России.