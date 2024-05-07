Одного из лидеров «Короля и Шута» проверят на экстремизм

Слова экс-басиста «Короля и Шута» Балунова о россиянах проверят на экстремизм

Бывшего бас-гитариста и одного из лидеров группы «Король и Шут» Александра Балунова проверят на экстремизм после якобы негативных высказываний в адрес россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Последние 18 лет музыкант проживает в США. В своих соцсетях он называл россиян «рабами и выродками». На публикации Балунова обратило внимание движение «Волонтерская Рота Боевого Братства». Общественники обратились в Генпрокуратуру.

Ведомство изучит контент Балунова в соцсетях, а также книги авторства музыканта, продающиеся на российских площадках, отметил источник.

Ранее стало известно, что лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» после его слов во время концерта в Дубае. Высказывания Шевчука возмутили председателя движения «Совет отцов России» Андрея Згонникова.