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14:53, 7 мая 2024Культура

Одного из лидеров «Короля и Шута» проверят на экстремизм

Слова экс-басиста «Короля и Шута» Балунова о россиянах проверят на экстремизм
Александр Балунов

Александр Балунов. Фото: Наташафедор / Wikimedia

Бывшего бас-гитариста и одного из лидеров группы «Король и Шут» Александра Балунова проверят на экстремизм после якобы негативных высказываний в адрес россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Последние 18 лет музыкант проживает в США. В своих соцсетях он называл россиян «рабами и выродками». На публикации Балунова обратило внимание движение «Волонтерская Рота Боевого Братства». Общественники обратились в Генпрокуратуру.

Ведомство изучит контент Балунова в соцсетях, а также книги авторства музыканта, продающиеся на российских площадках, отметил источник.

Ранее стало известно, что лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» после его слов во время концерта в Дубае. Высказывания Шевчука возмутили председателя движения «Совет отцов России» Андрея Згонникова.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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