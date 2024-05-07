В Британии заявили о риске теракта на Олимпиаде

The Times: неэффективная система борьбы с БПЛА повысит риск теракта на Олимпиаде

Французская система обнаружения и нейтрализации беспилотников Parade, которая будет использоваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, в плотной городской застройке способна замечать лишь один из трех дронов, пишет британская газета The Times со ссылкой на экспертов.

Как отметили журналисты, Parade, разработанная концерном Thales за 350 миллионов евро, далека от того, чтобы считаться «превосходной» системой. «Parade зачастую принимает за беспилотники вентиляторы кондиционеров и обнаруживает дроны лишь на расстоянии до 800 метров», — подчеркнули в Пентагоне.

Также Лондон планирует задействовать британские системы радиоэлектронного подавления аппаратов.

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