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12:04, 7 мая 2024Силовые структуры

Осужденному за дезертирство российскому военному дали срок за избиение знакомого

В Красноярске дезертиру дали новый срок за избиение знакомого

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярске ранее осужденному к четырем годам колонии дезертиру по фамилии Кеслер дали новый срок. Об этом во вторник, 7 мая, в своем Telegram-канале сообщает Красноярский гарнизонный военный суд.

Как установил суд, в августе 2023 года российский военный встретил знакомого мужчину и попросил купить ему спиртное, на что получил отказ. Тогда дезертир принялся избивать потерпевшего, в результате чего мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Суд добавил новый срок к назначенному ранее приговору и отправил осужденного в колонию строгого режима на 15 лет.

Как следует из вынесенного в декабре 2023 года приговора, рядовой проходил военную службу в воинской части, расположенной в центральной части страны. В ноябре 2022 года Кеслер самовольно покинул расположение части. До августа 2023 года он дважды отказался вернуться на службу, тем самым уклонившись от исполнения воинского долга.

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      Владимир Седов
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