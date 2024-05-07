Переживший нападение стрелка в церкви пастор поблагодарил бога за осечку

Переживший нападение стрелка в церкви США пастор поблагодарил бога за осечку

В американском штате Пенсильвания пастор пережил нападение стрелка в церкви и поблагодарил бога за осечку. Об этом пишет New York Post.

26-летний Бернард Полайт прервал проповедь пастора Гленна Германа, начав размахивать пистолетом перед прихожанами, в том числе 14-летней дочерью Германа. Затем он, по словам пастора, улыбнулся, наставил оружие на него и выстрелил. Однако пистолет только щелкнул. «Бог сделал так, чтобы пистолет заклинило, и пуля не вышла», — объяснил свое спасение Герман.

После этого дьякон церкви набросился на Полайта. Вместе с пастором им удалось выхватить пистолет у мужчины и обездвижить его до приезда полиции. Полайта арестовали.

Позже он рассказал Герману, что в пастора его заставляли выстрелить духи. Полайт извинился, на что пастор ответил ему: «Я прощаю тебя и хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя».

Полайту предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство. После инцидента в церкви полиция нашла в доме, где жил обвиняемый, тело его родственницы. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что бывший гангстер из Великобритании простил выстрелившего ему в половой орган должника. Бандит осознал, что это ранение заставило его оставить мир криминала.

