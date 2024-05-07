Песков порассуждал о вмешательстве других стран в избирательные процессы России

Песков: РФ не хочет, чтобы другие страны вмешивались в ее избирательные процессы

Россия не хочет, чтобы другие государства вмешивались в ее избирательные процессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит телеканал Sky News.

Президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства и одержал на них победу. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что 87 процентов голосов у Путина — беспрецедентный результат.

7 мая прошла инаугурация главы государства, переизбранный президент Путин официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.