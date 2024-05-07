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11:42, 7 мая 2024Экономика

Покупки машин в кредит в России резко снизились

Frank media: выдача автокредитов в России в апреле 2024 года упала на 8 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В апреле 2024 года выдача автокредитов в России резко снизилась. Об этом сообщает Frank media.

По сравнению с мартом, покупки машин в кредит в денежном выражении упали на 7,8 процента, до 206,5 миллиарда рублей. В количественном выражении показатель сократился по сравнению с прошлым месяцем на 6,2 процента. Средний чек при этом снизился на 1,8 процента, до 1,38 миллиона рублей, отмечают аналитики.

Сокращения объемов продаж автомобилей в кредит объясняется исчерпанием спроса. Вызванный ожиданием роста цен из-за повышения утильсбора на автомобили из стран ЕАЭС ажиотаж закончился, а вместе с тем на фоне подорожания стали популярны более дешевые машины, отметил независимый эксперт Дмитрий Тарасов.

«Очевидно, что потенциал снижения еще имеется, но обвала не будет», — отметил он. По мнению эксперта, в результате новых ограничений со стороны Центробанка выдача автокредитов в стране может снизиться до 170-180 млрд рублей в месяц с тенденцией возобновления роста ближе к осени.

По данным НБКИ, в январе-феврале 2024 года россияне набрали автокредитов почти на 273 миллиарда рублей. Средний размер займа увеличился с 1,23 до 1,5 миллиона рублей по сравнению с прошлогодними показателями. Объемы выдачи автокредитов стали вдвое больше в условиях высоких ставок из-за эффекта низкой базы из-за дефицита новых автомобилей, объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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