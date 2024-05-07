Помощник Путина объяснил отсутствие западных послов на инаугурации

Помощник Путина: не пришедшие на инаугурацию послы забыли цель работы в России

Не пришедшие на инаугурацию российского лидера Владимира Путина послы западных стран просто забыли цель своей работы в России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его цитирует ТАСС.

«Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему. Я думаю, что им их столицы мешают осуществлять нормально дипломатические функции, что вызывает сожаление», — сказал он, добавив, что подобные действия западных дипломатов «сами по себе о многом говорят».

На церемонии инаугурации Путин заявил, что Москва не отказывается от диалога с западными странами. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества», — сказал глава государства.