Пожар на оборонном заводе в Берлине потушили

В пожарной службе Берлина сообщили о ликвидации возгорания на заводе Diehl

Возгорание на берлинском оборонном заводе Diehl в районе Лихтерфельд потушили. Об этом сообщили в пожарной службе Берлина, передает РИА Новости.

«Пожар в Diehl в Лихтерфельде был успешно потушен», — рассказали в ведомстве. Однако специалисты уточнили, что из-за небольших очагов тления могут понадобиться дополнительные работы по ликвидации.

4 мая тушение огня на заводе Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group) прервали из-за угрозы попадания в стоки токсичной воды. Для предотвращения попадания опасной жидкости в канал Тельтов возвели заграждения из мешков с песком. Вода для тушения откачивалась и утилизировалась специализированной компанией.

Пожар на оборонном заводе в Берлине начался 3 мая. Внутри находилось большое количество опасных химикатов, из-за которых часть немецкой столицы заволокло ядовитым дымом.