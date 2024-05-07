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13:31, 7 мая 2024Экономика

Пожар на оборонном заводе в Берлине потушили

В пожарной службе Берлина сообщили о ликвидации возгорания на заводе Diehl

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Возгорание на берлинском оборонном заводе Diehl в районе Лихтерфельд потушили. Об этом сообщили в пожарной службе Берлина, передает РИА Новости.

«Пожар в Diehl в Лихтерфельде был успешно потушен», — рассказали в ведомстве. Однако специалисты уточнили, что из-за небольших очагов тления могут понадобиться дополнительные работы по ликвидации.

4 мая тушение огня на заводе Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group) прервали из-за угрозы попадания в стоки токсичной воды. Для предотвращения попадания опасной жидкости в канал Тельтов возвели заграждения из мешков с песком. Вода для тушения откачивалась и утилизировалась специализированной компанией.

Пожар на оборонном заводе в Берлине начался 3 мая. Внутри находилось большое количество опасных химикатов, из-за которых часть немецкой столицы заволокло ядовитым дымом.

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      Нина Ташевская
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