Путин начал оглашать речь на инаугурации в Кремле

Владимир Путин начал оглашение речи на инаугурации в Кремле

Действующий президент России Владимир Путин начал оглашение речи на инаугурации в Кремле. Это следует из трансляции, которая ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Инаугурация проходит в Большом кремлевском дворце. На мероприятии присутствуют глава Конституционного суда Валерий Зорькин, а также спикеры верхней и нижней палат российского парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Как рассказал «Ленте.ру» бывший глава протокольной службы Кремля Владимир Шевченко, инаугурация президента России проходит по сценарию, который был разработан давно, и изменения в него вносятся минимальные.

Ранее сообщалось, что Украина попыталась атаковать Россию перед инаугурацией Путина.