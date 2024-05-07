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12:07, 7 мая 2024Россия

Путин начал оглашать речь на инаугурации в Кремле

Владимир Путин начал оглашение речи на инаугурации в Кремле

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Действующий президент России Владимир Путин начал оглашение речи на инаугурации в Кремле. Это следует из трансляции, которая ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Инаугурация проходит в Большом кремлевском дворце. На мероприятии присутствуют глава Конституционного суда Валерий Зорькин, а также спикеры верхней и нижней палат российского парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Как рассказал «Ленте.ру» бывший глава протокольной службы Кремля Владимир Шевченко, инаугурация президента России проходит по сценарию, который был разработан давно, и изменения в него вносятся минимальные.

Ранее сообщалось, что Украина попыталась атаковать Россию перед инаугурацией Путина.

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      Марк Леонов
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