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11:45, 7 мая 2024Россия

Украина попыталась атаковать Россию перед инаугурацией Путина

Минобороны России: в небе над Белгородской областью сбит украинский дрон

Фото: Антон Вергун / ТАСС

В небе над Белгородской областью сбит украинский дрон самолетного типа. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Украина попыталась атаковать российские регионы перед инаугурацией Владимира Путина. Отмечается, что дрон был сбит системой противовоздушной обороны около 11:00 по московскому времени (совпадает с местным временем).

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал движущийся по дороге автомобиль. В результате удара пострадал участник белгородской территориальной самообороны, он получил осколочные ранения нижней конечности.

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      Марк Леонов
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