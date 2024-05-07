В Кремле началась инаугурация Путина

В Кремле началась инаугурация избранного президента России Владимира Путина

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина, который был переизбран в ходе выборов, состоявшихся 15-17 марта, началась в Большом кремлевском дворце. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 1».

Дата 7 мая выбрана в соответствии с положением федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», определяющим срок окончания полномочий главы государства по истечении ровно шести лет со дня вступления в должность.

Как рассказал «Ленте.ру» бывший глава протокольной службы Кремля Владимир Шевченко, инаугурация президента России проходит по сценарию, который был разработан давно, и изменения в него вносятся минимальные.

Ранее стала известна предполагаемая дата утверждения главы кабмина России. Уточняется, что Государственная Дума может утвердить кандидата на эту должность 10 мая в случае получения представления от президента России.