Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 7 мая 2024Россия

В Кремле началась инаугурация Путина

В Кремле началась инаугурация избранного президента России Владимира Путина

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина, который был переизбран в ходе выборов, состоявшихся 15-17 марта, началась в Большом кремлевском дворце. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 1».

Дата 7 мая выбрана в соответствии с положением федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», определяющим срок окончания полномочий главы государства по истечении ровно шести лет со дня вступления в должность.

Как рассказал «Ленте.ру» бывший глава протокольной службы Кремля Владимир Шевченко, инаугурация президента России проходит по сценарию, который был разработан давно, и изменения в него вносятся минимальные.

Ранее стала известна предполагаемая дата утверждения главы кабмина России. Уточняется, что Государственная Дума может утвердить кандидата на эту должность 10 мая в случае получения представления от президента России.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Путин вступил в должность президента России

      Прибывший на инаугурацию Путин пожал руку Рошалю

      Путин принес присягу во время инаугурации

      SHAMAN посетил инаугурацию президента в Кремле

      Россиянина арестовали за нелегальный массаж в Таиланде

      Осужденному за дезертирство российскому военному дали срок за избиение знакомого

      На инаугурации Путина показали обновленный Aurus

      В Москве построят новый мост

      В московский суд поступило ходатайство об аресте религиозного блогера

      В России оценили обещанные Киеву F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше