Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 7 мая 2024Россия

Путину напомнили о не жалевшем врагов князе Александре Невском

Патриарх Кирилл напомнил Путину о не жалевшем врагов князе Александре Невском

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ни церковь, ни народ не пытались осуждать грозные шаги, которые принимались во благо страны — например, князь Александр Невский не жалел врагов, однако это не помешало ему стать святым. Об этом президенту России Владимиру Путину напомнил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после благодарственного молебна по случаю инаугурации, передает РБК.

Глава Русской православной церкви отметил, что сейчас во главе страны стоит человек, который не стесняется своей веры.

«Огромное количество россиян видят в главе государства не только успешного политика, но очень доброго, умного, сердечного человека», — пояснил патриарх. При этом, по его мнению, подобное «сочетание доброты, строгости и принципиальности — та самая слабая точка, которая иногда мешает людям во власти достойно пройти свой жизненный путь».

Патриарх Кирилл указал, что есть много святых, которые возглавляли государство и «мужественно защищали свой народ на поле брани».

7 мая Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его назначении на инаугурации в Кремле. Сразу после инаугурации российское правительство в соответствии с законом ушло в отставку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      Раскрыта причина отсутствия Рианны на Met Gala

      Собянин ответил на слухи о повышении своих замов фразой о мухах

      Солдаты ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками

      В Одессе иностранный военный избил местного жителя

      Российскому дезертиру Владимиру Высоцкому дали срок

      Супруга Носкова назвала дату выписки певца из больницы

      На Украине появилась петиция с призывом ввести иностранные войска

      Турист отправился в отпуск в честь выхода на пенсию и бесследно исчез в Таиланде

      В Госдуме заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше