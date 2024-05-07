Путину напомнили о не жалевшем врагов князе Александре Невском

Патриарх Кирилл напомнил Путину о не жалевшем врагов князе Александре Невском

Ни церковь, ни народ не пытались осуждать грозные шаги, которые принимались во благо страны — например, князь Александр Невский не жалел врагов, однако это не помешало ему стать святым. Об этом президенту России Владимиру Путину напомнил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после благодарственного молебна по случаю инаугурации, передает РБК.

Глава Русской православной церкви отметил, что сейчас во главе страны стоит человек, который не стесняется своей веры.

«Огромное количество россиян видят в главе государства не только успешного политика, но очень доброго, умного, сердечного человека», — пояснил патриарх. При этом, по его мнению, подобное «сочетание доброты, строгости и принципиальности — та самая слабая точка, которая иногда мешает людям во власти достойно пройти свой жизненный путь».

Патриарх Кирилл указал, что есть много святых, которые возглавляли государство и «мужественно защищали свой народ на поле брани».

7 мая Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его назначении на инаугурации в Кремле. Сразу после инаугурации российское правительство в соответствии с законом ушло в отставку.