В России прокомментировали раскол внутри ЕС из-за инаугурации Путина

Депутат Чепа: раскол внутри ЕС связан не только с инаугурацией Путина

Раскол внутри Европейского союза (ЕС) связан не только с инаугурацией президента России Владимира Путина, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал расхождение во мнениях у стран союза.

«Общего мнения в ЕС нет ни по какому вопросу. Раскол вообще существует из-за позиций. Например, мы знаем позицию Макрона, который постоянно делает различные заявления. Это будоражит Европу в целом. Также все понимают зависимость стран от США», — заявил Чепа.

По словам депутата, мнения во многих странах Евросоюза по каким-то вопросам иногда диаметрально противоположные.

«Инаугурация — это один из поводов. Какие-то страны решили идти, какие-то решили не идти. Кто-то признал выборы президента, кто-то спустя несколько недель делает абсурдные заявления по поводу легитимности выборов. Мы все это видим, все это понимаем», — добавил он.

Единства в Европе нет Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что внутри ЕС произошел раскол из-за разногласий стран-членов объединения в вопросе присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина.

Инаугурация президента России начнется во вторник, 7 мая, в 12:00 мск. После нее правительство уйдет в отставку — кабмин в 2024 году сформируют по новым правилам, которые предписаны обновленной Конституцией.