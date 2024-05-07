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00:41, 7 мая 2024Мир

Раскрыто содержание договора о перемирии между Израилем и ХАМАС

РИА Новости: договор Израиля с ХАМАС включает полное прекращение огня в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Одобренный палестинским движением ХАМАС договор о перемирии с Израилем подразумевает полное прекращение огня в секторе Газа на второй месяц его действия. Соответствующие условия описаны в тексте документа, который поступил в распоряжение РИА Новости.

Согласно соглашению, прекращение боевых действий должно вступить в силу до начала процесса обмена пленными между двумя сторонами конфликта. Также отмечается, что Израиль должен полностью вывести свои войска с территории анклава.

Ранее высокопоставленный источник в израильском правительстве рассказал, что сделка по прекращению огня в секторе Газа, на которую согласилось палестинское движение ХАМАС, не обсуждалась с еврейским государством. Он обвинил движение в попытке выставить Израиль стороной, которая срывает договоренности.

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      Марина Совина
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