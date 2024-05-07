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15:21, 7 мая 2024Экономика

Россия договорилась об избежании двойного налогообложения с одной страной

Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
Алексей Сазанов

Алексей Сазанов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Статс-секретарь замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба подписали в Сухуме межгосударственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства финансов.

Стороны договорились об установлении единых ставок налога на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10 процентов, указали в ведомстве. Также предусмотрена нулевая ставка налога на процентные доходы, что позволит не облагать налогом выплачиваемые проценты по займам, выданным в другом государстве.

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Помимо этого, согласно документу, застройщики на льготный период в полтора года освобождаются от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство. В течение указанного периода работа таких компаний на территории другого государства не должна будет приводить к образованию постоянного представительства, а налог будет уплачиваться в стране резидентства.

В Минфине РФ отметили, что для того, чтобы положения протокола начали применяться с 1 января 2025 года, его должны ратифицировать до конца 2024-го.

Соглашения об избежании двойного налогообложения заключают, чтобы дважды не взимать одни и те же сборы в стране-резиденте и стране, где находится источник доходов. В конце 2023 год Совет Федерации одобрил законопроект о приостановке действия отдельных положений международных договоров по вопросам налогообложения. Указ о таких мерах 8 августа того же года подписал президент России Владимир Путин. После этого по поручению главы государства правительство внесло на рассмотрение депутатов документ, действие которого касается отношений с 38 недружественными странами. В частности, речь идет о приостановке налогообложения дивидендов, доходов от продажи имущества и доходов от авторских прав и лицензий.

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      Дмитрий Воронин
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