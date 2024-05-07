Россиянин устроил ДТП и выстрелил в другого водителя

В Нижнем Новгороде мужчина врезался в другую машину и выстрелил в водителя

В Нижнем Новгороде местный житель устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и выстрелил в другого водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным в канале, ДТП произошло на Волжской набережной. Тогда мужчина ехал на территорию Мещерского озера и столкнулся с другим автомобилем. Фигурант решил не оформлять аварию и поэтому выстрелил во второго участника ДТП, а затем скрылся.

Суд признал россиянина виновным по статье о хулиганстве и приговорил к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Во время заседания свою вину обвиняемый не признал.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 30-летний бывший кандидат в депутаты законодательного собрания (закс) за стрельбу во время дорожного-транспортного конфликта на Новоизмайловском проспекте.