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05:30, 7 мая 2024Путешествия

Россиянка побывала в Италии и описала привычки местных фразой «нам не понять»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и описала привычки местных жителей фразой «нам этого не понять». Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь автору публикации показалась странной сиеста — так итальянцы называют время с 12 до 15 часов дня, когда уходят с работы ради сна или встреч с близкими. «В России все работают днем, даже на юге, не слышала, чтобы в час–пик кто-то уходил с работы, чтобы провести время с семьей», — заметила она.

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Также ее удивило, что итальянцы всегда носят шарф, используя его не для тепла, а в качестве аксессуара. Это касается и итальянских мужчин, которые любят следовать моде. «У нас просто не принято в культуре, чтобы мужчины так ухаживали за собой и за своей внешностью», — добавила блогерша.

Кроме того, в итальянском обществе, в отличие от российского, мать считается главнее отца в семье. «Нам это кажется очень странным и непривычным, так как мы живет в патриархальном и более традиционном обществе», — заключила туристка.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила любимые блюда китайцев. По ее словам, пищей в этой стране считается «практически все, что не навредит тебе и другим».

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