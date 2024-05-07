Россиянка получила 18 лет колонии за сожжение знакомого заживо

На Урале женщина заживо сожгла знакомого и получила 18 лет колонии

Свердловский областной суд приговорил 41-летнюю жительницу Урала Светлану Кириллову к 18 годам лишения свободы за сожжение знакомого заживо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, преступление произошло 17 июня в Камышлове. Тогда трое знакомых распивали на улице алкоголь. В какой-то момент Кириллова припомнила все обиды одному из собутыльников и предложила второму приятелю, Александру Порошину, избить обидчика. Пострадавшего избили, а после женщина облила его спиртосодержащей жидкостью и подожгла. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и ожоги.

Кириллова признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года. Ее подельник, Порошин, также признан виновным по этой статье. Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве 41-летний мужчина поссорился с соседом и сжег его заживо на лестничном марше 20-го этажа.