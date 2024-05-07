Российская армия уничтожила штаб ВСУ в Харьковской области

«Фронтовая птичка»: российские военные уничтожили штаб ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время совещания в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Украинский штаб обнаружили в населенном пункте Липцы: в ходе разведки в лесопосадке заметили два автомобиля ВСУ, позже подъехали еще две машины. В общей сложности на совещание прибыли до 16 украинских офицеров.

Было принято решение атаковать с помощью гаубицы 2А65 «Мста-Б» и пушки 2А36 «Гиацинт-Б». После прилета в лесу возник пожар, все машины были повреждены. Данные о потерях среди украинских войск уточняются.

Ранее военнослужащие ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками. Украинские военные также называли атаки Вооруженных сил России непредсказуемыми и признали угрозу, которая исходит от российских беспилотников.

