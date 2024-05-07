Российский военный сбежал с СВО и сел на 5,5 года в колонию

Суд дал 5,5 года колонии военному, сбежавшему из зоны СВО на Сахалин

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военного, самовольно покинувшего боевую позицию в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный признан виновным в самовольном оставлении места службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его отправят в колонию общего режима. Конвой взял военного под стражу в зале судебного заседания.

Суд установил, что мужчина во время ведения боевых действий 17 декабря 2023 года покинул расположение воинской части в ДНР. Он уехал в город Оху на севере Сахалина и там скрывался до 22 января 2024 года. Уклонист сдался военным в Южно-Сахалинске.

7 мая сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд приговорил военного Александра Парыгина к семи годам лишения свободы за уклонение от службы.