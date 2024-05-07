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13:13, 7 мая 2024Силовые структуры

Российский военный сбежал с СВО и сел на 5,5 года в колонию

Суд дал 5,5 года колонии военному, сбежавшему из зоны СВО на Сахалин
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военного, самовольно покинувшего боевую позицию в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный признан виновным в самовольном оставлении места службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его отправят в колонию общего режима. Конвой взял военного под стражу в зале судебного заседания.

Суд установил, что мужчина во время ведения боевых действий 17 декабря 2023 года покинул расположение воинской части в ДНР. Он уехал в город Оху на севере Сахалина и там скрывался до 22 января 2024 года. Уклонист сдался военным в Южно-Сахалинске.

7 мая сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд приговорил военного Александра Парыгина к семи годам лишения свободы за уклонение от службы.

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      Любовь Ширижик
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