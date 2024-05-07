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05:23, 7 мая 2024Забота о себе

Сексолог подсказал способ усилить страсть в постели

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Сексолог Лоуренс Сигел считает, что так называемый внешний секс или занятие любовью без проникновения помогает партнерам усилить страсть и получить новые эмоции. Как работает этот способ, он подсказал в интервью HuffPost.

Сигел отметил, что внешний секс часто путают с прелюдией, потому что и то, и другое предполагает эротическое взаимодействие ради получения удовольствия. Разница в том, объяснил эксперт, что прелюдия — это разогрев перед проникновением, а внешний секс — это самостоятельное действие, которое необязательно заканчивается традиционным половым актом.

Чтобы внешний секс получился ярким, Сигел посоветовал не спешить снимать одежду и оставить по крайней мере нижнее белье. Дальнейшие действия, говорит сексолог, зависят только от желания и фантазии партнеров: можно использовать для стимуляции руки, язык, различные игрушки, делать эротический массаж, имитировать половой акт или заниматься взаимной мастурбацией.

Сексолог убежден, что подобный эротический опыт — это хороший способ попробовать что-то новое в постели и усилить страсть между партнерами. «Вспомните самое начало отношений, когда было много поцелуев, прикосновений и ощущений. Насколько это было захватывающе!» — призвал Сигел. Он полагает, что даже через годы можно возродить те эмоции, если чаще прикасаться друг к другу.

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Кроме того, по его мнению, необычный метод занятия любовью заставляет партнеров искать новые варианты, с помощью которых можно доставлять и получать удовольствие от секса. Это в свою очередь, продолжил эксперт, помогает укрепить связь, доверие и начать открыто говорить о сексуальных предпочтениях.

Ранее врач-терапевт Сара Дагар рассказала, что многие мужчины и женщины способны получить оргазм от щекотки. По ее словам, большинство предпочитают легкие щекочущие прикосновения, которые не вызывают смех.

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      Екатерина Улитина
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