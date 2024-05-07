Шойгу заметили в форме на инаугурации Путина в Кремле

Главу Минобороны Шойгу заметили в военной форме на инаугурации Путина в Кремле

Главу Минобороны Сергея Шойгу заметили в военной форме на инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле. Об этом сообщил Telegram-канал RIA Kremlinpool.

На кадрах видно, как министр поднимается по лестнице в мундире. За ним следует председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

До этого стало известно, что в Кремль прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров.

Во вторник, 7 мая, в Москве состоится инаугурация переизбранного президента России Владимира Путина, который занял первое место на выборах главы государства, проходивших с 15 по 17 марта. Начало торжественной церемонии намечено на 12:00.

Ожидается, что в ходе мероприятия Путин выступит с речью.