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11:39, 7 мая 2024Россия

Шойгу заметили в форме на инаугурации Путина в Кремле

Главу Минобороны Шойгу заметили в военной форме на инаугурации Путина в Кремле

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главу Минобороны Сергея Шойгу заметили в военной форме на инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле. Об этом сообщил Telegram-канал RIA Kremlinpool.

На кадрах видно, как министр поднимается по лестнице в мундире. За ним следует председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

До этого стало известно, что в Кремль прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров.

Во вторник, 7 мая, в Москве состоится инаугурация переизбранного президента России Владимира Путина, который занял первое место на выборах главы государства, проходивших с 15 по 17 марта. Начало торжественной церемонии намечено на 12:00.

Ожидается, что в ходе мероприятия Путин выступит с речью.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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