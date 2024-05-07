Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Мэр Москвы Собянин: с именем Путина связаны крупнейшие достижения России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале градоначальника.

По его словам, с именем Путина связаны крупнейшие достижения России последних десятилетий. «И сегодня, получив твердый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в служении стране.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что духовенство крепко молится за Путина. По его словам, служение возложено на главу государства самим Богом.

7 мая Путин официально в пятый раз вступил в должность президента России на шестилетний срок.