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01:10, 7 мая 2024Ценности

Тучная рэперша Lizzo показала фигуру в платье с откровенными вырезами

Фото: @lizzobeeating

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), показала фигуру в наряде с откровенными вырезами. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

36-летняя тучная исполнительница примерила перед камерой облегающее черное макси-платье, сплетенное из полос ткани в виде сети с крупными ячейками. Так, наряд обнажал тело звезды, которая надела стринги, но отказалась от бюстгальтера.

При этом знаменитость снялась в различных позах, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов. В том числе она стояла на четвереньках на кровати и спиной к фотографу у стены.

Ранее в мае популярная американская певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) в откровенном наряде прогулялась по магазинам в Нью-Йорке с модельером Гурамом Гвасалией.

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      Карина Черных
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