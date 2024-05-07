У пассажирского самолета отказал двигатель при посадке в Казани

У самолета «Сибирь» с пассажирами на борту отказал двигатель при посадке

У российского самолета Airbus A320 авиакомпании «Сибирь» с пассажирами на борту отказал двигатель во время посадки в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в понедельник, 6 мая. Лайнер выполнял рейс из Новосибирска. Спустя три часа полета экипаж объявил сигнал срочности из-за отказа левого двигателя, в тот момент пилоты уже приступили к снижению.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения, однако от полетов его отстранили. Обратный рейс Казань — Новосибирск перенесли на 7 мая.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы в Оренбург, благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево после сигнала тревоги. В пресс-службе Шереметьево уточнили, что экстренная посадка потребовалась по технической причине.