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11:08, 7 мая 2024Путешествия

У пассажирского самолета отказал двигатель при посадке в Казани

У самолета «Сибирь» с пассажирами на борту отказал двигатель при посадке

Фото: Massimo Insabato / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У российского самолета Airbus A320 авиакомпании «Сибирь» с пассажирами на борту отказал двигатель во время посадки в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в понедельник, 6 мая. Лайнер выполнял рейс из Новосибирска. Спустя три часа полета экипаж объявил сигнал срочности из-за отказа левого двигателя, в тот момент пилоты уже приступили к снижению.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения, однако от полетов его отстранили. Обратный рейс Казань — Новосибирск перенесли на 7 мая.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы в Оренбург, благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево после сигнала тревоги. В пресс-службе Шереметьево уточнили, что экстренная посадка потребовалась по технической причине.

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      Марк Успенский
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