В Армении возбудили дело в отношении пророссийского блогера

СК Армении возбудил дело в отношении пророссийского блогера за хулиганство

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело в отношении пророссийского блогера Мики Бадаляна за хулиганство и причинение физического ущерба журналисту Жирайру Восканяну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам потерпевшего, 5 мая в одном из ереванских клубов Мики Бадалян вместе с приятелями отобрал у журналиста телефон и начал его толкать.

«В связи с полученным сообщением инициировано уголовное производство по признакам статей "хулиганство, совершенное группой лиц" и "самоуправство"», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Адвокаты блогера заявили, что у них есть неопровержимые доказательства того, что Мика Бадалян не совершал насильственных действий. Также они сообщили о его готовности явиться к следователю.

Ранее в Армении представители общественной инициативы «Тавуш во имя родины» призвали привлечь к уголовной ответственности журналиста Давида Левоняна. Он назвал архиепископа Баграта Галстаняна «агентом русского КГБ» и обвинил священнослужителя в получении миллионов долларов от Кремля.