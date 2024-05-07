В Кремле назвали следующую страну визита Путина после посещения Китая

Ушаков: сроки визита Путина в Турцию не определены, он будет после посещения КНР

Сроки визита Владимира Путина в Турцию не определены, но он будет после посещения российским лидером КНР. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Нет, не определились пока. Но я даже уверен, что это будет уже после Китая», — ответил он на вопрос о сроках визита Путина в Турцию.

Помощник российского президента также отметил, что первый официальный визит после инаугурации Путин нанесет в Китай.

Ранее возможные даты визита главы государства в КНР назвало агентство Bloomberg. По данным его источника, государственный визит президента России состоится 15-16 мая.