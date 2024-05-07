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01:09, 7 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР на убитом наемнике нашли шевроны с флагом Франции

РИА Новости: на убитом наемнике в ЛНР нашли шевроны с французским флагом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ЛНР на теле убитого наемника нашли шевроны с флагом Франции, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, российские силы ликвидировали наемника под Белогоровкой. На его одежде было несколько шевронов: один в виде перевернутого французского флага, другой на рукаве с флагом Франции в стиле милитари.

Ранее экс-помощник заместителя обороны США Стивен Брайен написал, что Франция приняла официальное решение перебросить на территорию Украины около сотни солдат и офицеров 3-го пехотного полка, который является одним из основных подразделений Иностранного легиона.

Во Франции опровергли отправку солдат легиона на Украину.

Иностранный легион — это элитное войсковое соединение, входящее в состав Вооруженных сил Франции и комплектуемое преимущественно иностранцами. Предназначено для ведения боевых действий за рубежом.

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      Сергей Грехов
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