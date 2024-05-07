«Страна.ua»: в Одессе иностранный военный избил местного жителя

В Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его. Видео с дракой публикует издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Английский военный. Сначала на переходе чуть не сбили собаку, он ****** с ноги машину, и другой тип вписался. Военный достал табельное, но у него выпал магазин. Начали ******», — пишет очевидец драки.

Как видно на кадрах, военный бьет лежащего на земле мужчину и кричит на него на английском языке.

Ранее на убитом наемнике Вооруженных сил Украины нашли шевроны с французским флагом.

До этого в США заявили об отправке французских солдат из Иностранного легиона на Украину.

