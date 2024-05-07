Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:42, 7 мая 2024Россия

В приграничном российском регионе загорелся склад

МЧС России сообщило о пожаре в Белгородской области

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В приграничной Белгородской области загорелась зерносушилка в одноэтажном складе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«В поселке Ракитное произошло возгорание в металлической зерносушилке и одноэтажном складе. Предварительно, огонь охватил 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На место прибыли восемь единиц техники и 30 человек. На данный момент иной информации ведомство не предоставило. Данных о пострадавших нет.

Ранее в станице Голубицкая Краснодарского края загорелись пять нежилых зданий на территории базы отдыха. Площадь пожара составляла 1200 квадратных метров. В тушении участвовали 90 специалистов и 28 единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии проверяют готовность к применению ядерного оружия. Лукашенко рассказал, что будет дальше

      В приграничном российском регионе загорелся склад

      Названа возможная дата выписки Куклачева из больницы

      В США заявили о готовности России пойти на Киев

      В небе над российским регионом заметили мамматусы

      Российская армия уничтожила штаб ВСУ в Харьковской области

      46-летняя Анфиса Чехова снялась топлес в ванной

      Rocket Lab раскрыла подробности о создаваемых для Пентагона спутниках

      Бывшую железнодорожницу осудят за взятки за незаконное использование помещений

      Названо последствие отправки Западом войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше