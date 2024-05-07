В приграничном российском регионе загорелся склад

МЧС России сообщило о пожаре в Белгородской области

В приграничной Белгородской области загорелась зерносушилка в одноэтажном складе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«В поселке Ракитное произошло возгорание в металлической зерносушилке и одноэтажном складе. Предварительно, огонь охватил 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На место прибыли восемь единиц техники и 30 человек. На данный момент иной информации ведомство не предоставило. Данных о пострадавших нет.

Ранее в станице Голубицкая Краснодарского края загорелись пять нежилых зданий на территории базы отдыха. Площадь пожара составляла 1200 квадратных метров. В тушении участвовали 90 специалистов и 28 единиц техники.