В российском городе выпало 10 сантиметров снега в мае

В Мурманске выпало 10 сантиметров снега за два дня в мае

В Мурманске выпало 10 сантиметров снега за последние два дня. Об этом со ссылкой на данные метеостанции российского города сообщает портал «СеверПост».

По информации источника, в воскресенье, 5 мая, высота снежного покрова составляла сантиметр. В понедельник, 6 мая, этот показатель увеличился до шести сантиметров, а утром во вторник, 7 мая — до 10 сантиметров.

Ранее в этот же день стало известно, что снег выпал в Москве и Московской области. По прогнозам специалистов, снегопады прогнозируются и в ближайшие дни, в результате чего к утру четверга, 9 мая, в столице местами может сформироваться временный снежный покров высотой до трех сантиметров.