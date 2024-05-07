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14:30, 7 мая 2024Экономика

В российском городе выпало 10 сантиметров снега в мае

В Мурманске выпало 10 сантиметров снега за два дня в мае

Фото: MVolodymyr / Shutterstock / Fotodom

В Мурманске выпало 10 сантиметров снега за последние два дня. Об этом со ссылкой на данные метеостанции российского города сообщает портал «СеверПост».

По информации источника, в воскресенье, 5 мая, высота снежного покрова составляла сантиметр. В понедельник, 6 мая, этот показатель увеличился до шести сантиметров, а утром во вторник, 7 мая — до 10 сантиметров.

Ранее в этот же день стало известно, что снег выпал в Москве и Московской области. По прогнозам специалистов, снегопады прогнозируются и в ближайшие дни, в результате чего к утру четверга, 9 мая, в столице местами может сформироваться временный снежный покров высотой до трех сантиметров.

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      Полина Кислицына
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