В российском городе затопило подземный переход у вокзала

Грунтовые воды затопили подземный переход в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону грунтовые воды залили подземный переход рядом с пригородным вокзалом. Видео с затоплением публикует Telegram-канал Don Mash.

Переход находится на улице Шолохова. На опубликованных кадрах видно, что некоторые прохожие для перехода пользуются разложенными на полу полетами, кирпичами и досками, другие же, спеша, предпочитают пройти прямо по большой луже.

Ранее улицы Москвы буквально затопило во время мощного ливня. После обильных осадков, прошедших в столице 27 апреля, в сети были опубликованы кадры наводнений. На одном из видеороликов по улице едет такси, при этом вода достает до номерных знаков автомобиля. На других кадрах вода мощным потоком льется с лестницы магазина. Кроме того, москвичам удалось снять на видео автобус, едущий по дороге в потоке воды, достающей транспортному средству до края дверей. В некоторых районах города в этот день за час выпало более 70 процентов месячной нормы осадков.