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17:50, 7 мая 2024Бывший СССР

В СБУ сообщили о предотвращении покушения на Зеленского

В СБУ вновь заявили, что предотвратили покушение на президента Зеленского

Фото: Thomas Peter / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении покушения на президента республики Владимира Зеленского. В Telegram-канале ведомства утверждается, что иностранные спецслужбы также планировали ликвидировать некоторых руководителей силовых служб страны.

По данным СБУ, российские спецслужбы якобы планировали ликвидировать Зеленского, главу спецслужбы Василия Малюка, руководителя ГУР Минобороны республики Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и некоторых других чиновников.

Два полковника госохраны, которые якобы передавали секретные информацию для осуществления похищения, были арестованы. Обоим предъявлены обвинения по статьям о госизмене и подготовке теракта.

Ранее СБУ задержала шестерых бывших сотрудников научных институтов по обвинению в сотрудничестве с Россией. Согласно обвинению, подозреваемые разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации нескольких российских атомных электростанций.

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