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20:08, 7 мая 2024Интернет и СМИ

В Южной Корее оценили слова Путина на инаугурации

«Ренхап»: Путин заявил о готовности России к диалогу с Западом только на равных

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Москва готова к диалогу с Западом только на равных, заявил президент России Владимир Путин. Слова главы государства на церемонии инаугурации оценило южнокорейское агентство «Ренхап».

Автор материала отмечает, что слова российского лидера прозвучали на фоне спецоперации на территории Украины и «предупредительного сигнала» Западу в форме подписанного приказа о проведении учений с использованием тактического оружия. В то же время Путин подтвердил намерение продолжить сотрудничество с партнерами для построения многополярного мира.

Директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пен Хван в эфире Yonhap News TV отметил, что своей речью Путин выразил уверенность в том, что ситуация на фронте развивается в выгодном для России ключе.

«После развала Советского Союза Запад имел склонность не рассматривать Россию в качестве глобальной супердержавы, относясь к ней как к региональной державе. И Путин подчеркнул, что впредь Россия не сможет сотрудничать с Западом при таком отношении», — подчеркнул он.

Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Зейд Аль Нахайян поздравил Путина с вступлением в должность. Он подчеркнул, что Абу-Даби заинтересован в продолжении сотрудничества с Москвой.

7 мая состоялась церемония инаугурации Путина на должность главы государства. В своей речи он отметил, что Москва продолжит работу с партнерами по построению многополярного миропорядка, «равной и неделимой системы безопасности».

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