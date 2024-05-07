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12:32, 7 мая 2024Силовые структуры

Внесенный в список террористов глава узбекского землячества пойдет под суд

Глава узбекского землячества Баратов пойдет под суд за возбуждение ненависти

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Внесенный в список террористов и экстремистов глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов пойдет под суд — его уголовное дело направлено в Ступинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Об этом во вторник, 7 мая, в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, 16 декабря 2023 года уроженец Ферганы публично разместил на своей странице в соцсети изображение курицы и текст, который, как показала экспертиза, содержал признаки возбуждения ненависти и вражды к россиянам и участникам специальной военной операции.

В январе было возбуждено уголовное дело, а 19 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО на время следствия. 27 февраля Росфинмониторгинг внес Баратова в перечень террористов и экстремистов.

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