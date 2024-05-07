Назван способ ускорить Windows 11 вдвое

Deskmodder: встроенное в Windows ПО BitLocker может замедлить систему вдвое

В Windows 11 обнаружили встроенное ПО, замедляющее операционную систему. Об этом сообщает немецкое издание Deskmodder.

По словам специалистов, при переустановке или обновлении системы может включиться BitLocker. Это программное обеспечение для шифрования данных, хранящихся на накопителе, разработанное Microsoft и включенное в ОС. Авторы отметили, что программа BitLocker способна снизить скорость работы жестких дисков и SSD вдвое.

Журналисты медиа назвали способ отключить ПО и, таким образом, ускорить операционную систему. Для этого необходимо перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» Windows 11 и деактивировать параметр BitLocker.

В материале говорится, что встроенная в Windows 11 программа предназначена для сохранения данных. Однако известны случаи, когда защиту BitLocker удавалось обойти. Также при переустановке системы программа может потребовать пароль от пользователя, который он может забыть и потерять таким образом доступ к личной информации.

В начале мая корпорация Microsoft признала, что после обновления Windows могут произойти сбои в работе VPN. Проблема вызвана обновлением KB5036893, которое вышло 9 апреля 2024 года.