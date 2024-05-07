Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:58, 7 мая 2024Наука и техника

Назван способ ускорить Windows 11 вдвое

Deskmodder: встроенное в Windows ПО BitLocker может замедлить систему вдвое

Фото: Dell / Unsplash

В Windows 11 обнаружили встроенное ПО, замедляющее операционную систему. Об этом сообщает немецкое издание Deskmodder.

По словам специалистов, при переустановке или обновлении системы может включиться BitLocker. Это программное обеспечение для шифрования данных, хранящихся на накопителе, разработанное Microsoft и включенное в ОС. Авторы отметили, что программа BitLocker способна снизить скорость работы жестких дисков и SSD вдвое.

Журналисты медиа назвали способ отключить ПО и, таким образом, ускорить операционную систему. Для этого необходимо перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» Windows 11 и деактивировать параметр BitLocker.

В материале говорится, что встроенная в Windows 11 программа предназначена для сохранения данных. Однако известны случаи, когда защиту BitLocker удавалось обойти. Также при переустановке системы программа может потребовать пароль от пользователя, который он может забыть и потерять таким образом доступ к личной информации.

В начале мая корпорация Microsoft признала, что после обновления Windows могут произойти сбои в работе VPN. Проблема вызвана обновлением KB5036893, которое вышло 9 апреля 2024 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      В Финляндии заподозрили контрразведку в разглашении гостайны

      Лукашенко высказался о проверке применения ядерного оружия

      На Украине начали продавать маски девушек для защиты от вручения повесток

      НАСА назвало сроки следующей попытки запуска Starliner с экипажем

      Цыгане ради денег прикинулись украинцами

      Онколог объяснил опасность татуировок

      В сети высмеяли образ тучной рэперши Lizzo со словами «как коричневый пакет»

      Американскую правозащитную организацию Freedom House признали нежелательной

      Женщина бросила ребенка на съедение крокодилам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше