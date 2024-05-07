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13:55, 7 мая 2024Силовые структуры

Задержанные ФСБ за продажу оружия и взрывчатки россияне предстанут перед судом

В Перми перед судом предстанут двое жителей за продажу взрывчатки и оружия

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Перми перед судом предстанут двое жителей за продажу и хранение взрывчатки, оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, весной 2022 года обвиняемые незаконно приобрели два автоматических пистолета Стечкина и патроны и перевезли их в Пермь, где спрятали по тайникам. Позже один из мужчин продал свою часть, а также приобретенное ранее взрывное устройство.

Действия контрабандистов пресекли сотрудники ФСБ. Во время обысков они нашли второй пистолет и оставшиеся боеприпасы. Мужчинам в зависимости от степени участия вменяются статьи 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов») и 222.1 («Незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также сбыт взрывных устройств») УК РФ. Обвиняемым грозит до 11 лет заключения.

Ранее сообщалось, что россиянина с игрушечным пистолетом задержали в администрации губернатора.

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