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16:28, 6 мая 2024Силовые структуры

Россиянина с игрушечным пистолетом задержали в администрации губернатора

Мужчину с игрушечным пистолетом задержали в администрации губернатора Забайкалья

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Чите в здании правительства и законодательного собрания Забайкальского края задержали мужчину с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина размахивал пистолетом и требовал встречи с губернатором. Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии установили, что оружие ненастоящее. Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, 68-летний задержанный стоит на учете в ПНД.

Ранее сообщалось, что россиянин взял на мушку пистолета посетителей бара Петербурга и грозил им расправой.

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      Илона Палей
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