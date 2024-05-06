Россиянина с игрушечным пистолетом задержали в администрации губернатора

Мужчину с игрушечным пистолетом задержали в администрации губернатора Забайкалья

В Чите в здании правительства и законодательного собрания Забайкальского края задержали мужчину с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина размахивал пистолетом и требовал встречи с губернатором. Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии установили, что оружие ненастоящее. Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, 68-летний задержанный стоит на учете в ПНД.

Ранее сообщалось, что россиянин взял на мушку пистолета посетителей бара Петербурга и грозил им расправой.

