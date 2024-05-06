Россиянин взял на мушку пистолета посетителей бара Петербурга и грозил расправой

В Петербурге уголовник угрожал пистолетом ТТ посетителям бара

В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего ранее судимого российского уголовника, который угрожал пистолетом «Тульский Токарев» (ТТ) посетителям бара. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, изрядно выпивший мужчина около полуночи выхватил пистолет, передернул затвор и принялся грозить расправой людям в заведении. Отмечается, что посетители вызвали полицию. Когда прибыл наряд, дебошир бросил оружие и начал рассказывать, что пистолет ему якобы отдала некая девушка. Выяснилось, что пистолет является боевым ТТ 1954 года выпуска, пригодным для стрельбы.

Нарушителя спокойствия отправили в СИЗО, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

18 апреля в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой соседу в лифте многоэтажки.