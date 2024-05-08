35-летнего брокера задержали на Красной площади после инаугурации Путина
В Москве задержали 35-летнего брокера, молившегося на Красной площади после инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом стало известно MK.RU.
Как выяснило издание, горожанин накануне вечером громко читал у Кремля молитвы и приставал к прохожим. Жителя столицы сначала доставили в отделение полиции. Уже туда оперативники вызвали психиатрическую бригаду.
Врачи при осмотре пациента зафиксировали, что тот не был в состоянии алкогольного опьянения, однако у него случился галлюцинаторно-параноидальный синдром. Мужчину отвезли в психиатрическую больницу для дальнейшего обследования.
Жена в разговоре с сотрудниками полиции отметила, что ее муж более четырех дней не спал и вел себя в последнее время очень нервно.
Ранее сообщалось, что в администрации губернатора Забайкальского края задержали мужчину с игрушечным пистолетом.