35-летнего брокера задержали на Красной площади после инаугурации Путина

В Москве задержали мужчину, молившегося у Кремля после инаугурации Путина

В Москве задержали 35-летнего брокера, молившегося на Красной площади после инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом стало известно MK.RU.

Как выяснило издание, горожанин накануне вечером громко читал у Кремля молитвы и приставал к прохожим. Жителя столицы сначала доставили в отделение полиции. Уже туда оперативники вызвали психиатрическую бригаду.

Врачи при осмотре пациента зафиксировали, что тот не был в состоянии алкогольного опьянения, однако у него случился галлюцинаторно-параноидальный синдром. Мужчину отвезли в психиатрическую больницу для дальнейшего обследования.

Жена в разговоре с сотрудниками полиции отметила, что ее муж более четырех дней не спал и вел себя в последнее время очень нервно.

Ранее сообщалось, что в администрации губернатора Забайкальского края задержали мужчину с игрушечным пистолетом.