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20:21, 8 мая 2024Ценности

55-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала лицо без макияжа на видео

55-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Кайл Ричардс показала лицо без косметики

Фото: @kylerichards18

Американская актриса Кайл Ричардс показала лицо без косметики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» записала видео с нанесением макияжа средствами бренда Laura Geller. При этом в начале ролика она продемонстрировала естественную внешность с признаками возрастных изменений.

Так, знаменитость позировала перед камерой в черной атласной блузке с V-образным декольте. В то же время она распустила волосы и дополнила образ золотистой цепочкой с круглым кулоном.

Ранее в мае американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон появилась на публике в мини-юбке и без макияжа.

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      Алина Гостева
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