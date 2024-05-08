Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:31, 8 мая 2024Наука и техника

Опубликовано видео с приближением к горизонту событий черной дыры

В НАСА смоделировали видео приближения к горизонту событий черной дыры

Ученые НАСА смоделировали приближение наблюдателя к горизонту событий сверхмассивной черной дыры с помощью суперкомпьютера. Видео было опубликовано на YouTube-канале Центра космических полетов Годдарда.

Астрофизики визуализировали два сценария: один, в котором камера гипотетического астронавта не попадает за горизонт событий и вылетает обратно, и другой, в котором она пересекает границу. Для этого был использован суперкомпьютер Discover в Центре климатического моделирования НАСА. Проект сгенерировал около 10 терабайт данных в течение пяти дней. На обычном ноутбуке та же задача заняла бы более десяти лет.

Была смоделирована сверхмассивная черная дыра, масса которой в 4,3 миллиона раз превышает массу Солнца. Плоское, вращающееся облако горячего светящегося газа, называемое аккреционным диском, окружает ее и служит визуальным ориентиром во время падения. Также видны светящиеся структуры, называемыми фотонными кольцами, которые формируются из света, совершившего оборот вокруг черной дыры один или несколько раз.

По мере того как камера приближается к черной дыре, достигая скорости, все более близкой к скорости самого света, свечение аккреционного диска и звезд на заднем плане усиливается из-за эффекта Доплера. По пути диск черной дыры, фотонные кольца и ночное небо все больше искажаются и даже образуют множественные изображения, поскольку их свет пересекает все более деформируемое пространство-время.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о массовых атаках на объекты энергетики. По всей стране дважды за ночь объявляли тревогу

      Япония потребует от США не передавать Patriot Украине

      Российские регионы резко снизили расходы на инфраструктуру

      Дачникам дали советы на время майских заморозков

      Названы самые странные предметы из канализации

      Китай поздравил Путина со вступлением в должность

      Опубликовано видео с приближением к горизонту событий черной дыры

      В США отложили заседание суда по делу Трампа о секретных документах

      Назван доступный способ снизить риск развития деменции

      Ирина Шейк оголила грудь на камеру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше