Опубликовано видео с приближением к горизонту событий черной дыры

В НАСА смоделировали видео приближения к горизонту событий черной дыры

Ученые НАСА смоделировали приближение наблюдателя к горизонту событий сверхмассивной черной дыры с помощью суперкомпьютера. Видео было опубликовано на YouTube-канале Центра космических полетов Годдарда.

Астрофизики визуализировали два сценария: один, в котором камера гипотетического астронавта не попадает за горизонт событий и вылетает обратно, и другой, в котором она пересекает границу. Для этого был использован суперкомпьютер Discover в Центре климатического моделирования НАСА. Проект сгенерировал около 10 терабайт данных в течение пяти дней. На обычном ноутбуке та же задача заняла бы более десяти лет.

Была смоделирована сверхмассивная черная дыра, масса которой в 4,3 миллиона раз превышает массу Солнца. Плоское, вращающееся облако горячего светящегося газа, называемое аккреционным диском, окружает ее и служит визуальным ориентиром во время падения. Также видны светящиеся структуры, называемыми фотонными кольцами, которые формируются из света, совершившего оборот вокруг черной дыры один или несколько раз.

По мере того как камера приближается к черной дыре, достигая скорости, все более близкой к скорости самого света, свечение аккреционного диска и звезд на заднем плане усиливается из-за эффекта Доплера. По пути диск черной дыры, фотонные кольца и ночное небо все больше искажаются и даже образуют множественные изображения, поскольку их свет пересекает все более деформируемое пространство-время.