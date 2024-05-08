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14:54, 8 мая 2024Силовые структуры

Бойца Ибрагима Исламова задержали за ДТП на мосту Петербурга

Бойца Ибрагима Исламова задержали за ДТП на разведенном мосту Петербурга
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Москве за устроенное в Санкт-Петербурге ДТП задержали бойца Ибрагима «Никархо» Исламова. Об этом в среду, 8 мая, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, 25 апреля на арендованном Porsche Cayenne он попытался проскочить по разведенному Троицкому мосту, но не успел и врезался в опускающиеся крылья моста. Бросив машину, Исламов скрылся с места аварии. Но сотрудникам питерского уголовного розыска удалось отследить его через систему слежения. Возбуждено уголовное дело. Бойцу грозит до двух лет лишения свободы.

7 ноября 2023 года сообщалось, что пьяный россиянин устроил массовое ДТП на популярном курорте Таиланда Паттайя и попытался сбежать с места происшествия.

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      Владимир Седов
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